Avstrijo letos doletelo najbolj vroče poletje doslej

V Avstriji so letos doživeli najbolj vroče poletje od začetka meritev. Na več kot 100 merilnih postajah so med poletjem zabeležili temperaturne rekorde, živo srebro je prvič od začetka meritev tudi preseglo 41 stopinj Celzija. Hkrati je v državi do avgusta padlo najmanj padavin od začetka meritev leta 1858.

Glede na podatke avstrijske službe za geologijo, geofiziko, klimatologijo in meteorologijo Geosphere je bila povprečna temperatura zraka v letošnjem poletju za 2,6 stopinje Celzija višja od povprečja v obdobju od leta 1991 do 2020 in celo za 4,4 stopinje višja od povprečja v obdobju med letoma 1961 in 1990.

Tekom poletja so na 103 merilnih postajah zabeležili nove letne temperaturne rekorde, na nadmorski višini pod 500 metri pa je bilo po vsej državi povprečno 42 vročih dni s temperaturami nad 30 stopinjami Celzija.

V prvem vročinskem valu so junija izmerjene temperature na 18 vremenskih postajah po državi presegle dotedanji rekord 38,6 stopinj Celzija. Rekordne junijske temperature so tako zabeležili v vseh avstrijskih zveznih deželah razen na Koroškem.

Ko je državo konec julija in v začetku avgusta zajel drugi vročinski val, so v Bad Deutsch-Altenburgu na vzhodu Avstrije pri 41,2 stopinje Celzija zabeležili tudi najvišjo izmerjeno temperaturo v državi od začetka meritev.

Ob izjemni vročini so se v Avstriji spopadali tudi s sušnimi razmerami. Po izjemno suhi pomladi, je v poletnih mesecih padlo za tretjino manj dežja od večletnega povprečja. Kot je sporočila Geospehre, je to prvič od začetka meritev leta 1858, ko so v prvih osmih mesecih leta zabeležili tako malo padavin.

Suša je bila še posebej izrazita v severozahodni avstrijski regiji Waldviertelu in v severnem Weinviertelu. Visoko izhlapevanje pa je povzročilo tudi pomanjkanje vode v tleh in nizke vodostaje v rekah.