Z jutrišnjim dnem padriški predor proti Trstu spet zaprt

Družba Anas sporoča, da bo padriški predor na avtocestnem priključku zaradi vzdrževalnih del spet zaprt v smeri proti Trstu. Zapora bo veljala od torka od 6. ure dalje in vse do nedelje, 6. septembra, ko ga bodo ponovno odprli za promet ob 14. uri. Vendar le za kratek čas, saj ga bodo že naslednji dan spet zaprli. Ponovno bo zaprt še od ponedeljka, 7. septembra, do četrtka, 10. septembra, ob 14. uri.

Vozila bodo pri Padričah preusmerjali na nekdanjo Trbiško cesto. Promet, ki zaradi del na cestišču poteka med Fernetiči in Trebčami po enem voznem pasu, bo tako še dodatno upočasnjen.