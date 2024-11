Sreda, 20. novembra 2024

Prevladovalo bo oblačno vreme z rahlimi padavinami, predvsem na vzhodu. Nad 800-1000 m bo tako v Julijskih Alpah kot v Predalpah rahlo snežilo. Ob morju bo pihal zmeren do okrepljen jugozahodnik. Na Goriškem in na kraški planoti bo možna kakšna ploha. Čez dan se bo vreme izboljšalo, pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter tudi s kakšnim močnejšim sunkom v visokogorju.

Danes bo sprva oblačno z občasnimi padavinami. Popoldne nas bo od severovzhoda zajel hladen zrak. Proti večeru se bo od severozahoda začelo jasniti, možne bodo še krajevne plohe. Dopoldne bo pihal okrepljen jugozahodnik, čez dan pa bo zapihal okrepljen severni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo povečini okoli 9, na obali okoli 14, v alpskih dolinah severne Slovenije od 1 do 6, najvišje dnevne od 5 do 11, na jugu države do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.