Sreda, 21. oktobra 2026

Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami slabi, nad zahodnim Sredozemljem pa se poglablja ciklon. Pred njim k nam z jugozahodnim vetrom doteka toplejši in vse bolj vlažen zrak.

V gorskem svetu bo oblačno z obilnimi do zelo obilnimi padavinami. V ravninskem pasu bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo ponekod znatne. Povsod bodo možne nevihte.

Padavine se bodo v zahodni Sloveniji okrepile in se občasno širile proti vzhodu. Predvsem na Primorskem bodo vmes tudi nevihte. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, ki bo čez dan nekoliko oslabel.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.