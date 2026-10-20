Novogoriški županski kandidati za nadaljnje sodelovanje z Gorico

Soglasno podpirajo nadaljnje sodelovanje z Gorico, motijo jih kontrole na meji, ki jih je Italija uvedla 21. oktobra 2023 in nato podaljšala do vsaj 18. decembra letos. Revija Isonzo-Soča je v ponedeljek v Trgovskem domu organizirala srečanje z vsemi petimi novogoriškimi županskimi kandidati na lokalnih volitvah, ki bodo 15. novembra. Soočenje je vodil odgovorni urednik revije Andrea Bellavite, na njegova vprašanja so odgovarjali Marko Rusjan, Damjana Pavlica, Bogdan Česnik, Samo Turel in Matjaž Vidmar.

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