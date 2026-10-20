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Lokalne volitve

Novogoriški županski kandidati za nadaljnje sodelovanje z Gorico

Revija Isonzo-Soča je organizirala predvolilno soočenje v Trgovskem domu

Danjel Radetič |
Gorica |
20. okt. 2026 | 17:15
    Novogoriški županski kandidati za nadaljnje sodelovanje z Gorico
    Soočenje v Trgovskem domu (TIBALDI)
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Soglasno podpirajo nadaljnje sodelovanje z Gorico, motijo jih kontrole na meji, ki jih je Italija uvedla 21. oktobra 2023 in nato podaljšala do vsaj 18. decembra letos. Revija Isonzo-Soča je v ponedeljek v Trgovskem domu organizirala srečanje z vsemi petimi novogoriškimi županskimi kandidati na lokalnih volitvah, ki bodo 15. novembra. Soočenje je vodil odgovorni urednik revije Andrea Bellavite, na njegova vprašanja so odgovarjali Marko Rusjan, Damjana Pavlica, Bogdan Česnik, Samo Turel in Matjaž Vidmar.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.

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