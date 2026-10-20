Dvoboj med Russom in Gialuzem še neodločen

Zbiranje podpisov v podporo Francescu Russu je v preteklih dneh dodobra razburkalo iskanje županskega kandidata levosredinske koalicije Skupna prihodnost. Medtem ko del članov pokrajinske skupščine Demokratske stranke (DS) odkrito podpira Russa, se v razpravah zdaj resno pojavlja tudi ime Mitje Gialuza, predsednika SVBG in profesorja kazenskega prava na Univerzi v Genovi. V koaliciji, ki želi na občinskih volitvah leta 2027 nastopiti s skupnim kandidatom, se tako vse bolj postavlja vprašanje, kako uskladiti različna pričakovanja in preprečiti, da bi iskanje imena preraslo v spor med partnerji.

Delovna skupina, ki po naročilu DS preučuje možna imena, je medtem skoraj dokončala tehnično poročilo. V njem bo navedla tudi ime kandidata, ki je zbral največ soglasja, nato pa ga bo izročila pokrajinski sekretarki DS Luisi Marii Paglia. Predstavniki koalicije se bodo že jutri sestali in naj bi razpravljali tudi o zadnjih zapletih. Paglia je medtem za konec meseca sklicala sejo vodstva stranke, na kateri bodo razpravljali o nadaljnjih korakih.

»Do konca meseca bo seja vodstva, na kateri bo storjen pomemben korak k oblikovanju verodostojnega in enotnega predloga, ki ga bomo nato predstavili levosredinski koaliciji. Ta mora ustvariti pogoje za zmago na občinskih volitvah leta 2027,« je danes pojasnila Paglia. Že v preteklih dneh je poudarila, da mora biti izbira kandidata rezultat soočenja različnih stališč in prizadevanj za enotnost, ne pa vnaprej sprejeta odločitev.