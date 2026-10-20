Prijeli lažnega karabinjerja, ki je starejši ženski ukradel zlatnino

Karabinjerji in železniški policisti so pred nekaj dnevi aretirali 60-letnega moškega z bivališčem v Kampaniji, ki je ogoljufal 91-letno žensko.

Železniškim policistom se je moški, ki je iz Neaplja z vlakom prispel v Trst, zazdel sumljiv, zato so ga, ko je izstopil, začeli neopazno zasledovati. Vstopil je v stanovanjsko hišo blizu železniške postaje, kmalu zatem je izstopil. Skupno s karabinjerji so ga pričakali pred vhodom. Ustavili so ga in preiskali, pri čemer so odkrili več kot 150 gramov zlatnine. Ugotovili so, da gre za plen, ki ga je 60-letnik z goljufijo odtujil starejši ženski v omenjeni palači.

91-letno žensko je po telefonu nagovoril lažni karabinjer - goljuf, ki je zatrdil, da je tolpa med ropom uporabila avtomobil njenega sorodnika in da mora zato preveriti zlatnino, ki jo hrani v stanovanju, da ne bi morda šlo za ukradene predmete.

Šele po posredovanju železniških policistov in karabinjerjev je 91-letnica spoznala, da je bila tarča goljufije. Moškega je ovadila, pri čemer so ji tudi zlatnino vrnili.