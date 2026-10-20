VREME
DANES
Torek, 20 oktober 2026
Iskanje
Športel

Športel o izključitvi Soče iz SloVolleyja

V studiu sta bila gosta predsednik Olympie Filip Hlede in predsednik Vala Sandro Corva

Spletno uredništvo |
Koper |
20. okt. 2026 | 17:14
    Športel o izključitvi Soče iz SloVolleyja
    Filip Hlede (levo) in Sandro Corva
Dark Theme

V tokratni oddaji Športel je bilo govora o moški odbojki. Voditelj Igor Malalan je z gosti spregovoril o izključitvi Soče iz projekta SloVolley. V studiu sta bila gosta predsednika dveh društev, ki sodijo v projekt SloVolley, Filip Hlede (Olympia) in Sandro Corva (Val). S predsednikom Soče Igorjem Tomsicem pa so predčasno posneli intervju.

Nova sodelavka Športela Sani Gregori je poskrbela za prispevka z nogometne tekme Sistiane Sesljana in Fiumicella ter odbojkarske tekme med Triestino Volley in Sočo ZKB Lokanda Devetak. Kamere deželnega sedeža Rai pa so v svoj objektiv ujele tiskovno konferenco mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup. Športno anekdotico je podal odbojkar Soče Nikolaj Černic.

Klikni in si oglej oddajo

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: