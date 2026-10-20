Športel o izključitvi Soče iz SloVolleyja

V tokratni oddaji Športel je bilo govora o moški odbojki. Voditelj Igor Malalan je z gosti spregovoril o izključitvi Soče iz projekta SloVolley. V studiu sta bila gosta predsednika dveh društev, ki sodijo v projekt SloVolley, Filip Hlede (Olympia) in Sandro Corva (Val). S predsednikom Soče Igorjem Tomsicem pa so predčasno posneli intervju.

Nova sodelavka Športela Sani Gregori je poskrbela za prispevka z nogometne tekme Sistiane Sesljana in Fiumicella ter odbojkarske tekme med Triestino Volley in Sočo ZKB Lokanda Devetak. Kamere deželnega sedeža Rai pa so v svoj objektiv ujele tiskovno konferenco mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup. Športno anekdotico je podal odbojkar Soče Nikolaj Černic.

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