Oblačno bo. V vzhodnem pasu bodo zvečer možne rahle padavine. Meja sneženja bo okrog 900 – 1100 m. V visokogorju Julijcev bo popoldne zapihal zmeren jugozahodnik.

V zahodnih krajih bo oblačno z občasnim rahlim dežjem. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 0, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 4 do 10, v Prekmurju malo nad 0 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.