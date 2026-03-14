Preverjajo kakovost živil, igrač in drugih izdelkov

Zagotavljanje varnih izdelkov, jasnih informacij in zanesljivih storitev občanom je danes med prioritetnimi nalogami tržaške lokalne policije. Njena trgovska enota preverja kakovost živil, nadzira igrače in ugotavlja preglednost v poslovnih praksah, da bi zaščitila potrošnike in tudi poštene trgovce.

Dela je veliko za deveterico lokalnih policistov in zahteva visoko raven usposobljenosti, vključno z znanjem številnih državnih in evropskih predpisov, je včeraj povedala odbornica za politike varnosti Caterina de Gavardo, ki je predstavila delo enote, ki sodeluje z zdravstvenim podjetjem Asugi, Trgovinsko zbornico, inšpektoratom za zaščito kakovosti in preprečevanje goljufij na kmetijsko-živilskem področju, gasilci in drugimi policijskimi silami.

»Cilj je zaščititi končnega potrošnika, ki lahko nevede kupi izdelke, ki so lahko škodljivi ali nevarni,« je poudarila. Posebna pozornost je usmerjena v igrače, ki morajo imeti oznako CE, piktogram 0-3 in opozorila v italijanskem jeziku, saj drugače ni zagotovil, da je material varen in primeren za določena leta. V lanskem letu so zasegli 850 nevarnih igrač (leta 2024 755), v prvih dveh mesecih letos pa 88; Trgovinska zbornica poskrbi za njihovo uničenje.