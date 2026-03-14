Šesto nagrado Umberto Saba osvojila Patrizia Valduga

Na šesti izvedbi nagrade Umberto Saba za poezijo, ki jo prirejata Dežela FJK in Občina Trst z muzejem književnosti Lets, je slavila Patrizia Valduga z zbirko Lacrimae Rerum (založba Einaudi 2025). Podelitev nagrade Saba bo priložnost za proslavitev svetovnega dne poezije in prihoda pomladi - na sporedu je namreč v soboto, 21. marca, ob 17. uri v prostorih muzeja Lets na Trgu Hortis 4.

Dogodek bo nato obogatil pogovor o temah nagrajene zbirke, ki jo zaznamuje enoten, neprekinjen govor. Zbirka je obsodba sedanjih hudobij na svetu. Glas, ki deli bolečino, ni le komentar ali obsodba - je glas raztrganega življenja, ki se bori proti lastnim omejitvam in poudarja, kako uničujoča je brezbrižnost, na katero vsi tvegamo, da se privadimo. Ravnodušnost, ki jo retorika informacij prikriva s sentimentalizmom.