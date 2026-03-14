Med prenovo goriškega bazena bodo vse dejavnosti nemoteno potekale

Občinski bazen v Gorici čakajo obsežna prenovitvena dela, vredna skoraj dva milijona evrov, ki bodo objektu dala sodobnejšo podobo ter hkrati izboljšala njegovo energetsko učinkovitost. Dela naj bi se začela 30. avgusta 2026 in končala do konca septembra 2027. »Bazen bo med prenovo vseskozi odprt in tudi vse dejavnosti bodo nemoteno potekale,« poudarja Martina Gratton, podpredsednica društva Gorizia Nuoto, ki upravlja kopališki kompleks na Rojcah. Neprekinjeno delovanje objekta je tudi eden od osnovnih pogojev projekta in je jasno zapisan v razpisu za izvajalca del.

Novosti pa se obetajo tudi za novogoriški bazen, ki bo v novo poletno sezono stopil s polno zmogljivostjo. V juniju bodo namreč spet odprli zunanji kopališki kompleks, za Primorski dnevnik potrjuje Marko Bucik, direktor Javnega zavoda za šport, ki upravlja bazen v Novi Gorici.

Dobro premišljen potek del

Obnovitvena dela goriškega bazena se bodo začela na zunanjosti objekta. Med najpomembnejšimi posegi so nova fasadna izolacija, okna s trojnim steklom, izboljšana izolacija stropov garderob ter posodobitev sistemov za klimatizacijo in prezračevanje. V tej fazi dela ne bodo posegala v notranje bazene in zato ne bodo vplivala na redni program dejavnosti. Kasneje bodo prenovili tudi fasade na strani zunanjega bazena. Ta del naj bi bil po načrtih zaključen do pozne pomladi prihodnjega leta. Cilj je tudi zmanjšati porabo energije in s tem tudi stroške obratovanja, ki so se v zadnjih letih močno povečali. »Med letošnjo zimo so stroški elektrike in ogrevanja dosegli tudi do 30.000 evrov na mesec,« pravi Gratton. Stavba že razpolaga s sončnimi kolektorji in fotovoltaičnimi paneli, toda objekt so zgradili leta 1977 in kliče po energetski prenovi. Poleg tehničnih izboljšav projekt predvideva tudi vizualno osvežitev. Nova razsvetljava in uporaba barv naj bi bazenu dali sodobnejši videz.

Za mnoge edini možni šport

Po podatkih upravljavcev vsako leto bazen obišče med 175 in 180 tisoč ljudi. Dejavnosti so zelo raznolike: od programov za dojenčke in malčke do plavalne šole za otroke, rekreativnega plavanja za odrasle ter programov za starejše. Ob tem v bazenu potekajo tudi programi za nosečnice in rehabilitacijske vadbe. Posebno pozornost namenjajo prilagojenim programom za osebe z invalidnostjo in otroke z razvojnimi težavami. »V vodi se lahko gibajo tudi tisti, ki imajo na kopnem težave z mobilnostjo. Za otroke z avtizmom ali hiperaktivnostjo je voda pogosto eden redkih prostorov, kjer se lahko sprostijo in varno vadijo,« poudarja Gratton. V bazenu deluje tudi tekmovalna in predtekmovalna plavalna skupina. Skupno šteje klub trenutno približno 300 registriranih članov.

Z Novo Gorico se dopolnjujejo

Ponudba goriškega bazena je po meri družin z otroki. V poletnih mesecih kompleks ponuja tudi vodni park z napihljivimi igrali in tobogani. »Trudimo se, da bi ponujali nekoliko drugačne dejavnosti od novogoriškega bazena, da bi se ustanovi med sabo dopolnjevali,«pravi sogovornica. Ponudba vsako leto privabi številne obiskovalce, tudi iz Slovenije. Preteklo poletje je bilo zanimanje še posebej veliko. Ob nekaterih vikendih so v goriškem zunanjem bazenu zabeležili tudi več kot tisoč obiskovalcev na dan.

Vzrok za to je bilo verjetno tudi zaprtje letnega bazena v Novi Gorici med lanskim poletjem. »Trenutno se še dogovarjamo z novogoriško občino, kdaj naj bi priredili uradno odprtje prenovljenega zunanjega bazena,«razlaga Darjo Trebec, predstavnik zaposlenih Javnega zavoda za šport. Znotraj le-tega je skupno zaposlenih 24 oseb, okrog šest jih je redno dejavnih v bazenu. »Naš bazen je športni objekt, se pravi, da znaša temperatura vode okrog 18 stopinj. To je idealna temperatura za plavanje. Bazen za otroke pa je toplejši,« pravi sogovornik. Med obiskovalci je poleg šolarjev in športnikov tudi veliko posameznikov, ki pride na plavanje na primer pred službo. Objekt obratuje namreč od 6.30 do 21. ure. V bazenu je prostora tudi za razne klube, obiskala so ga tudi številna društva iz Italije. Trenutno deluje samo pokriti bazen, ki so ga odprli leta 2022. »Predvidoma z junijem se bo dejavnost preselila v zunanji bazen. Odvisno je od vremena. Navadno začnemo s krajšim urnikom, ki ga potem podaljšamo. Do konca avgusta pa bo na voljo zelo priljubljeno nočno kopanje,« pravi Trobec.