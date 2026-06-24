Sreda, 24. junija 2026

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se počasi pomika čez vzhodni del Evrope proti Črnemu morju. K nam od severa doteka topel in prehodno bolj vlažen zrak.

Danes bo prevladovalo pretežno jasno in vroče vreme. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Ob morju bo dopoldne pihal burin. Popoldne in zvečer bodo lahko nastale plohe in nevihte, ki se bodo lahko pomikale proti nižini in obali. Ni izključena kakšna močnejša nevihta.

Danes dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.