Bo goriški PalaBigot postal novi dom Pallacanestra Trieste?

Usoda Pallacanestra Trieste naj bi bila v kratkem znana, saj se v petek, 26. junija, izteče rok za vpisovanje ekip v italijansko košarkarsko prvenstvo. Po neuradnih informacijah kaže, da bo tržaški klub tudi v novi sezoni nastopal v A-ligi. Sedanji predsednik Paul Matiasic naj bi namreč prevzel tekmovalne pravice Brescie in klub preselil v Rim, Pallacanestro Trieste pa prodal novemu lastniku. Ta naj bi razpolagal z nižjim proračunom kot v zadnjih sezonah, zato bi se lahko znižale tudi športne ambicije moštva.

Odprto ostaja tudi vprašanje domače dvorane. Ker se klub in Občina Trst še nista dogovorila o pogojih uporabe dvorane PalaRubini, je Pallacanestro Trieste analiziral možnost, da bi domače tekme igral v prenovljeni goriški dvorani PalaBigot. Občina Trst je klubu ponudila občutno nižjo najemnino in večmilijonske naložbe v objekt, še vedno pa ostaja nerešeno vprašanje stroškov vzdrževanja, ki naj bi v celoti bremenili klub, predstavljali pa bi pomemben odstotek budžeta. Ker dogovora do petkovega vpisa v prvenstvo najverjetneje ne bo, ni izključeno, da bo klub kot začasno domače prizorišče navedel prav PalaBigot. Do začetka sezone pa ostaja dovolj časa, da bi Trst in klub vendarle dosegla dogovor.