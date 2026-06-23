Za domnevne Regenijeve morilce predlagali visoke kazni

Rimsko tožilstvo je na današnjem naroku v okviru procesa proti štirim pripadnikom egiptovskih obveščevalnih služb, ki jim očitajo ugrabitev in umor furlanskega raziskovalca Giulia Regenija v Kairu januarja leta 2016, predlagalo visoke zaporne kazni, v enem primeru tudi dosmrtno. Za Magdija Ibrahima Abdelala Šarifa je tožilstvo predlagalo dosmrtni zapor, za Athara Kamela Mohameda Ibrahima, Ushama Helmija in Tareka Sabirja pa po 17 let in šest mesecev zapora.

Od ugrabitve in smrti raziskovalca iz Fiumicella je minilo že deset let in pol, sodni proces v Rimu pa se bliža koncu. Današnji narok je bil namenjen govoru tožilstva, pri čemer sta tožilca Sergio Colaiocco in Francesco Lo Voi zelo ostro nastopila tudi proti egiptovskim državnim organom, katerim so očitali zavračanje sodelovanja z italijanskimi preiskovalci in ščitenje Regenijevih mučiteljev oz. morilcev. Giulio Regeni je po besedah tožilcev v rokah svojih mučiteljev postal le »snov, nad katero izvajati absolutno oblast«, saj so mu »odvzeli status človeškega bitja, ki je nosilec pravic«. Tožilstvo je tudi zavrnilo domnevo, da bi bil Regeni vohun britanskih obveščevalnih služb, saj v okviru preiskave niso odkrili nobenega elementa, ki bi vodil v to smer.