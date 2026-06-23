Flamski biser spet na ogled v Gorici

V Palači Coronini Cronberg so danes predstavili obnovljeno flamsko kabinetno omarico iz 17. stoletja, dragocen primer evropske mizarske umetnosti. Obnova je najnovejši rezultat dolgoletnega sodelovanja med Fundacijo Coronini in goriškim klubom Lions Maria Theresia, ki podpira prizadevanja za varovanje in ovrednotenje zgodovinske ter kulturne dediščine Gorice. Kot so poudarili ob predstavitvi, ljubezen do lastnega mesta pomeni tudi pomoč ustanovam, ki skrbijo za skupno dediščino.

Flamska omarica iz 17. stoletja izstopa po izjemno prefinjeni izdelavi. Krasijo jo številni vložki iz želvovine, okrasje iz brona ter intarzije iz slonovine in ebenovine. Prav zaradi raznolikosti in občutljivosti materialov je bil restavratorski poseg posebej zahteven.

Obnovo je izvedla restavratorka Elisabetta Ceccaroni, potekala pa je pod nadzorom pristojnega Zavoda za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine. Omarica je imela več konservatorskih težav, predvsem zaradi želvovine, ki je zelo občutljiv material, povezan z leseno osnovo in pozlačenimi bronastimi okraski.

Pred posegom so opravili poglobljene preiskave, med drugim mikroskopska opazovanja, meritve in teste, s katerimi so določili najprimernejše in najvarnejše postopke čiščenja za posamezne materiale. Restavratorka je pojasnila, da je čiščenje potekalo z različnimi, strogo nadzorovanimi postopki.

»Rezultat tega dela je konkreten primer, kako lahko sodelovanje med kulturnimi ustanovami, društvi in gospodarskimi stvarnostmi v prostoru preraste v učinkovito delovanje za varovanje skupne dediščine,« je poudaril direktor Fundacije Coronini Claudio Polverino. Zahvalil se je goriškemu klubu Lions Maria Theresia, ki je po besedah predsednice Paole Predolin tudi v prihodnje pripravljen podpirati ustanovo, ki je »pravi dragulj mesta Gorica«.