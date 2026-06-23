V Sloveniji navodilo o praporih umaknili

Slovenski državni protokol je naposled umaknil navodila za prapore na državni proslavi ob dnevu državnosti (le-ta se v Sloveniji obhaja 25. junija, ko je bila razglašena samostojnost države), ki so predvidevala, da mora biti na vrhu droga grb Republike Slovenije (medtem ko drogovi praporov društva TIGR in ZZB NOB imajo lipov list oz. peterokrako zvezdo), vendar se je polemika nadaljevala s kritikami sedanje opozicije (Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in stranke Levica) na račun sedanje nove desnosredinske vladne koalicije. V Svobodi, SD in Levici so poudarili, da osamosvojitev ni bila projekt le enega človeka, saj sta se o tem poenotila narod in politika, zasluge za pot do osamosvojitve pa po prepričanju teh strank segajo tudi v čas narodnoosvobodilnega boja med drugo svetovno vojno, zato je prav, da so na proslavo vabljeni vsi praporščaki. Sedanji vladni koaliciji so očitali, da skuša umetno deliti ljudi in da je pripravila provokacijo.

Tik pred državnim praznikom pa so v Gibanju Svoboda vložili zakonski predlog, s katerim predlagajo nov državni praznik, dan Triglava. Slovenija bi ga praznovala 7. avgusta, a to ne bi bil dela prost dan. Tako bi praznovali dan enotnosti, spomin na skupno zgodbo in korenine, saj je bil Triglav simbol vseh gibanj za emancipacijo slovenstva, Osvobodilne fronte, saj so partizanke in partizani nosili na glavah triglavke, in osamosvojitve, ko je na Triglavu zaplapolala slovenska zastava, menijo pri Svobodi, kjer pričakujejo tudi soglasno podporo v Državnem zboru.