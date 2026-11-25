Od Skandinavije do Balkana sega območje visokega zračnega tlaka, nad zahodno Evropo pa se poglablja nov ciklon. V višinah k nam od zahoda doteka postopno nekoliko toplejši in bolj vlažen zrak.

Danes bo oblačno z zmernimi padavinami v Alpah. Ob morju bo možna kakšna ploha z obilnejšo količino padavin, čez dan bo pihal zmeren jugo. Zvečer bo zapihala burja.

Danes bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, ki jih bo več na zahodu. Meja sneženja se bo večinoma dvignila nad 1000 m nad morjem. Ob morju bo zapihal jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.