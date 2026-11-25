Nekatere skladbe se začnejo še preden zaslišimo njihov zvok: lebdijo nekje nad nami in komaj čakajo, da nas ovijejo v mehke lovke svoje očarljivosti, ki bo kaj kmalu razkrila pokrajine notranje razrvanosti, nemira, ki se oglaša kot retrospektiva, a se vedno znova razjasni v čudovitih preobrazbah teme, ki nas bo kar naprej objemala in tolažila. Eden najlepših primerov je Sonata v B-Duru D 960, ki jo je Franz Schubert spisal dva meseca pred smrtjo in se z njo zapisal v večnost. Star je bil enaintrideset let, v katerih je doživel veliko bogatih glasbenih večerov s prijatelji, ampak skoraj nobenega javnega priznanja svoji genialnosti, ki nam jo znajo le redki interpreti prikazati v vsej veličini.

Med te izbrance sodi Grigorij Sokolov, ruski pianist, ki je osvojil prestižno nagrado Čajkovski, ko je bil star komaj šestnajst let, od takrat pa jih je minilo že šestdeset, med katerimi je mojster le še dopolnjeval svojo umetnost s pristopom, ki zavrača medijsko pozornost ter se z religiozno predanostjo posveča partituram. Čudovita sonata in vrhunski interpret sta v ponedeljek odprla 95. sezono tržaškega Koncertnega društva v polno zasedenem gledališču Verdi, kjer sta predsednik Piero Lugnani in umetniški vodja Marco Seco izrekla dobrodošlico občinstvu ter v glavnih obrisih nakazala sezono, ki bo poleg enajstih rednih abonmajskih koncertov ponudila tudi že tradicionalni niz adventnih koncertov, dogodke v mestnih muzejih in pobude za študente.

Kar pet stavkov vsebuje sonata, ki se pred nami razgrne kot pahljača najrazličnejših razpoloženj, od intimne pripovedi do skoraj simfonično nabreklih epizod. Ruski mojster je vse to podal z bogastvom vsakovrstnih odtenkov, ki so nam živo naslikali mladostniško neučakanost, ampak tudi kompozicijsko zrelost, s katero je Brahms znal ohraniti ravnovesje. Grigorij Sokolov se tudi tokrat ni izneveril svojim običajem ter se navdušenim aplavzom odzval s kar šestimi dodatki, ki so koncert podaljšali za dobre pol ure ter dokazali, da je njegovo poustvarjalno veselje, kljub navidezno zadržanem nastopu, še vedno živo in utripajoče.