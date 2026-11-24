V uredništvo je danes prispela vest, da se je za vedno poslovila tržaška zgodovinarka Marina Rossi, ena izmed najbolj briljantnih in pronicljivih raziskovalk dogajanja na tako imenovani vzhodni meji ter ujetništva v Sovjetski zvezi med dvema svetovnima vojnama. Spomin nanjo je posredoval Gianluca Paciucci, tajnik Stranke komunistične prenove.

Marina Rossi je na univerzah v Trstu in Benetkah poučevala zgodovino slovanskih narodov in med svojimi študenti je bila zelo priljubljena. Pri svojem raziskovalnem delu je izkoristila dobro znanje različnih jezikov, zlasti ruščine, ki jo je tekoče uporabljala na številnih delovnih in spoznavnih potovanjih, ki jih je v Rusijo opravljala tudi kot članica društva Italia-URSS.

Veliko je sodelovala tudi z Deželnim inštitutom za zgodovino osvobodilnega gibanja in je avtorica številnih esejev oziroma člankov o zgodovini dela in organiziranega delavskega gibanja v južnih pokrajinah habsburške monarhije ter o političnem boju v severovzhodni Italiji od obdobja po prvi in do konca druge svetovne vojne. Med pomembnejšimi deli velja opozoriti na I prigionieri dello zar (1997) o usodi avstro-ogrskih vojakov - veliko je bilo Slovencev in Primorcev - v ruskem ujetništvu med prvo svetovno vojno, Irredenti giuliani al fronte russo (1998/1999), Le streghe della notte (2003) o sovjetskih vojaških pilotkah med drugo svetovno vojno, Evgenij Haldej, un grande fotografo di guerra (2006) o znamenitem vojnem fotografu. Pa tudi Le triestine, donne volitive (2006). Kot zgodovinska svetovalka je sodelovala pri več dokumentarnih filmih ter pripravljala odmevne fotografske in zgodovinske razstave. Marina Rossi je bila leta 2011 slavnostna govornica na vsakoletni proslavi v spomin na bazoviške junake.