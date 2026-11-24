»Če ti ženska pripoveduje o nasilju, ji povej, da obstaja center, ki ji lahko pomaga,« je sporočilo tržaškega centra Goap ob jutrišnjem mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami. Do 15. novembra letos je na vrata tržaškega centra Goap v Ulici san Silvestro 5 prvič potrkalo 355 žensk, kar je več kot lani, ko je v celem letu v centru poiskalo pomoč 325 žensk. Iz podatkov, ki jih je ob 25. novembru posredoval Goap, sicer edini center proti nasilju na Tržaškem, je razvidno, da število žensk, ki poiščejo pomoč, narašča. Očitno je tudi, da se nasilje izvaja v najtesnejših odnosih - v največ primerih je nasilnež partner oziroma nekdanji partner - in da traja dolgo. Kadar so v teh odnosih tudi otroci, nasilje prizadene tudi njih.

Žrtev nasilja, ki so se prvič obrnile na center Goap, je bilo leta 2009 222, leta 2024 pa 381 (+72 %). V triletju 2023-2025 je poiskalo pomoč 1058 žensk, medtem ko je v triletju 2009-2011 to storilo 631 žensk. Od samega začetka delovanja centra proti nasilju, in sicer od leta 1999 do konca leta 2025, se je na Goap obrnilo 6275 žensk. Med ženskami, ki jih je center sprejel od leta 2009, jih je več kot 80 odstotkov živelo v Trstu in sedem odstotkov v drugih občinah na Tržaškem. Več kot polovica sprejetih ima službo (54,3 %) in 20 odstotkov uporabnic centra ima višjo izobrazbo oziroma univerzitetno diplomo, kar izpodbija marsikateri predsodek o tem, kdo so žrtve nasilja, menijo pri centru Goap. V veliki večini primerov (89,7 odstotka) uporabnice nimajo nikakršne težave zaradi zasvojenosti, očitnih psihičnih težav ali pa hudih invalidnosti. 70 odstotkov jih je italijanskih državljank.

V osmih od desetih primerov (80,7 odstotka) nasilje nad ženskami izvaja sedanji ali nekdanji partner. V 33 odstotkih primerov je storilec soprog, v 23,7 odstotka nekdanji partner, v 15,8 odstotka zunajzakonski partner, v 8,4 odstotka pa fant oziroma partner. Če prištejemo še očete, sinove in druge družinske člane, delež nasilnih moških v družini oziroma najbližjih krogih naraste na devet primerov od desetih. Neznanec je povzročitelj nasilja nad ženskami le v 1,3 odstotka primerov. Najbolj razširjeno je psihološko nasilje (92 % primerov). Sledijo fizično (66 %), ekonomsko nasilje (40 %), zalezovanje (26 %) in spolno nasilje (20 %). Nasilno dejanje pa skoraj nikoli ni osamljen primer, temveč se ponavlja: od vseh žensk, ki so se obrnile na center Goap v obdobju 2023-2025, jih je sedem na deset doživljalo nasilje vsaj leto dni, vsaka tretja pa ga je doživljala že več kot pet let.