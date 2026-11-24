Pri Mladiki je izšla knjiga z naslovom Natura, amore e patria. Liriche scelte dell’Usignolo di Gorizia – izbrane pesmi goriškega slavčka Simona Gregorčiča. Pesmi o naravi, ljubezni in domovini je prevedla Majda Artač Sturman, pesnica, esejistka in prevajalka, ki je napisala tudi spremno besedo v knjigi. Delo bogatijo še fotografije ter biografija in bibliografija Simona Gregorčiča.

Pogovor o knjigi je potekal pretekli petek v Tržaškem knjižnem središču. Ob prevajalki Majdi Artač Sturman sta sodelovali še Raffaella Cervetti, ravnateljica tržaške večstopenjske šole Campi Elisi, in Vesna Mikolič, predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper ter profesorica na Katedri za slovenski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Trstu. Dogodek je uvedel Ivo Jevnikar, glasbeno pa obogatil mladi kitarist Gabriel Milič iz razreda Marka Ferija na Glasbeni matici v Trstu.

»Moja temeljna odločitev pri prevajanju teh pesmi je bila, da Simon Gregorčič resnično zapoje kot goriški slavček tudi v prevodu – v smislu, da ne moreš prevesti osmerca tako, da postane verz z 12 ali 13 zlogi, kot so ga prevajali drugi pred mano,« je povedala Majda Artač Sturman. Pesmi je začela prevajati pred desetletjem, vmes pa je moral kakšen verz odležati, da je našla ustrezen prevod. Končne različice objavljenih pesmi se tako precej razlikujejo od njenega začetnega dela na zbirki.