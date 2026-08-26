Sreda, 26. avgusta 2026

Nad zahodno Evropo je ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe in severno Sredozemlje in bo danes vplivala tudi na vreme pri nas. V višinah k nam od jugozahoda prehodno priteka bolj vlažen zrak.

Danes bo na obali in v nižinah jasno do rahlo oblačno. Pihali bodo krajevni vetrovi. V hribih bo spremenljivo, več oblačnosti bo popoldne, ko ni povsem izključena kakšna ploha.

Danes se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.