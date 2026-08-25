V Sloveniji julija še nikoli toliko turistov

V Sloveniji je letošnje poletje za zdaj postreglo z rekordno turistično sezono. V juliju je bilo v nastanitvenih obratih zabeleženih skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev, največ do zdaj v tem mesecu. Prvih je bilo medletno več za 11, drugih pa za devet odstotkov. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Čehi, Nizozemci in Poljaki, je objavil statistični urad. Gre torej za potrdilo, da je letošnji poletni obisk zaenkrat največji doslej, saj je bil rekorden tudi junij.

Domači turisti so prispevali 17 odstotkov vseh prenočitev v nastanitvenih obratih. Njihovih prihodov je bilo skoraj 149.000 oz. devet odstotkov več kot leto prej. Prenočitev so ustvarili skoraj 552.000, kar pomeni štiriodstotno medletno rast. Največkrat so bivali v občinah Piran, Izola in Ankaran, kjer so prispevali nekaj več kot 171.000 prenočitev oz. skoraj tretjino vseh domačih. V povprečju so ustvarili 3,7 prenočitve, je poročala STA.

Prihodov tujih turistov je bilo več kot milijon (+11 odstotkov), njihovih prenočitev pa več kot 2,7 milijona (+10 odstotkov). Skupno so tuji turisti ustvarili 83 odstotkov vseh prenočitev. Znova so največkrat bivali v prestolnici, sledili sta občini Piran in Bled. V njih so ustvarili tretjino svojih julijskih prenočitev. Povprečno so prispevali 2,7 prenočitve.