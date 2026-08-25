Na Vuelti Pogačar odčital lekcijo tekmecem

VSlovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec četrte etape dirke po Španiji. Sedemindvajsetletnik je napadel že po dobri polovici gorske trase v okolici Andorre la Velle (104,8 km) in že četrti dan odčital lekcijo tekmecem. Ciljno črto je prečkal kar 2:39 minute pred zasledovalci. Drugi najboljši Slovenec je bil Primož Roglič v prvi zasledovalni skupini, na koncu pa zasedel sedmo mesto. V skupnem seštevku ima Pogačar po vsega treh upoštevanih dneh, ponedeljkova tretja etapa je namreč odpadla zaradi debele toče, že 3:21 minute naskoka pred Rogličem, ki je skočil na drugo mesto, in 3:32 minute pred Špancem Enricom Masom.