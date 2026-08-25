Zaradi kibernetskega napada zaprte vse Hitove igralnice

Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice, hoteli pa obratujejo v omejenem obsegu. Kot so sporočili iz družbe, si prizadevajo za čim prejšnjo vzpostavitev nadaljnjega nemotenega poslovanja. Forenzična digitalna preiskava še poteka, tako da več informaciji ne morejo dati, je poročala STA.

Kibernetski varnostni incident so v Hitu zaznali v noči s ponedeljka na torek. Strokovne ekipe so nemudoma pristopile k reševanju primera, o dogodku so bile takoj obveščene pristojne državne institucije in organi, različni deležniki družbe in zaposleni, so danes sporočili iz družbe.

Trenutno so tako zaprte igralnice Perla in Park v Novi Gorici, Casino Drive-in v Šempetru pri Novi Gorici, Mond v Šentilju v Slovenskih goricah, Korona v Kranjski Gori in Casino Fontana v Rogaški Slatini. Vse Hitove hčerinske družbe, vključno s kranjskogorskima igralnima salonoma Casino Larix in Hit Alpinea, medtem delujejo nemoteno.

V teku je forenzična digitalna preiskava, obseg in vsebino incidenta preverjajo informacijski strokovnjaki, so še navedli v družbi. Dodali so, da obveščanje in usklajevanje ukrepov poteka v proaktivnem sodelovanju med strokovnimi ekipami družbe Hit, zunanjimi strokovnjaki ter relevantnimi državnimi organi.