VREME
DANES
Torek, 25 avgust 2026
Iskanje
Požari

V poldrugem mesecu v FJK več kot 40 požarov

V deželi preklicali stanje največje požarne ogroženosti

Albert Voncina |
Trst |
25. avg. 2026 | 18:10
    V poldrugem mesecu v FJK več kot 40 požarov
    Ogenj je iznakazil goro Amariana nad Tolmečem (DEŽELA FJK)
Dark Theme

Dežela Furlanija - Julijska krajina je danes, 25. avgusta, preklicala stanje največje požarne ogroženosti. Odločitev je sprejela po padavinah v zadnjih dneh, saj so po zaslugi dežja prenehale vremenske razmere, ki so bile ugodne za širjenje požarov.

Deželna gozdarska služba je v dogovoru z deželno gozdarsko policijo in po posvetovanju s civilno zaščito stanje povečane pripravljenosti zaradi visoke požarne ogroženosti razglasila 11. julija. Od tedaj je v Furlaniji - Julijski krajini izbruhnilo več kot 40 požarov, v katerih je zgorelo 966 hektarjev površin, nekatere, kot tistega na gori Amariana nad Tolmečem, pa so obvladali šele po zaslugi dežja.

Zagorela površina je bistveno večja v primerjavi z zadnjimi leti, številka pa je skoraj primerljiva z letom 2022, ko je predvsem na Krasu ogenj prizadel 1347 hektarjev gozdnih površin.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: