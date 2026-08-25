V poldrugem mesecu v FJK več kot 40 požarov

Dežela Furlanija - Julijska krajina je danes, 25. avgusta, preklicala stanje največje požarne ogroženosti. Odločitev je sprejela po padavinah v zadnjih dneh, saj so po zaslugi dežja prenehale vremenske razmere, ki so bile ugodne za širjenje požarov.

Deželna gozdarska služba je v dogovoru z deželno gozdarsko policijo in po posvetovanju s civilno zaščito stanje povečane pripravljenosti zaradi visoke požarne ogroženosti razglasila 11. julija. Od tedaj je v Furlaniji - Julijski krajini izbruhnilo več kot 40 požarov, v katerih je zgorelo 966 hektarjev površin, nekatere, kot tistega na gori Amariana nad Tolmečem, pa so obvladali šele po zaslugi dežja.

Zagorela površina je bistveno večja v primerjavi z zadnjimi leti, številka pa je skoraj primerljiva z letom 2022, ko je predvsem na Krasu ogenj prizadel 1347 hektarjev gozdnih površin.