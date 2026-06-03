Sreda, 3. junija 2026

Nad Britanskim otočjem je ciklon. Hladna fronta se iznad zahodne bliža srednji Evropi. Pred njo nad naše kraje od jugozahoda doteka nekoliko toplejši in prehodno bolj suh zrak.

Danes bo deževno, temperature se bodo nižale. Možne bodo močnejše padavine in nevihte. Šele proti večeru se bo jasnilo.

Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.