Suzana Lep Šimenko prepričala komisijo za Slovence v zamejstvu in po svetu

Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je prepričala pristojno komisijo DZ. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo sedem od 11 navzočih članov komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, proti ni glasoval nihče. Zavzela se je za krepitev gospodarskega sodelovanja s Slovenci zunaj meja.

Po oceni Lep Šimenko iz SDS, ki je bila v prejšnjem sklicu parlamenta predsednica komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, je treba težiti k temu, da države, v katerih živijo Slovenci, v polnosti uresničujejo svoje zakonske obveze. To je ponovila tudi v odgovoru na vprašanje Martina Premka (Svoboda), ali bo podpirala notifikacijo avstrijske državne pogodbe. Menila je sicer, da je notifikacija ADP »bolj vprašanje za vlado«.

Premka je zanimalo tudi, ali si bo prizadevala za zagotovitev zastopstva slovenske skupnosti v italijanskem parlamentu. Lep Šimenko je menila, da bi si morali prizadevati za recipročnost, italijanska skupnost v Sloveniji namreč ima svojega predstavnika v DZ. »Jaz mislim, da si slovenska skupnost v Italiji zasluži slovenskega predstavnika na nivoju države, tako da absolutno pač k temu moramo težiti,« je poudarila.

Dejala je tudi, da gospodarsko sodelovanje s Slovenci zunaj meja krepi slovensko identiteto. Pomembno se ji zdi pritegniti Slovence zunaj meja, da bi investirali v Slovenijo. Sama namerava dati večji poudarek mladim in okrepiti njihovo štipendiranje, med prioritetami je izpostavila tudi ohranjanje slovenstva.

Na vprašanja o sredstvih za Slovence zunaj meja je Lep Šimenko zatrdila, da se absolutno ne bodo zmanjševala in izrazila upanje, da se bodo povečevala ne le na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, ampak tudi v drugih resorjih.

V odgovorih na vprašanja je še ocenila, da se je Avstrija lani ob raciji na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem zelo hitro odzvala ter pravilno postopala.

Vinko Levstek (SDS) je ministrski kandidatki predlagal, naj skuša najti rešitev glede glasovanja iz tujine pri volitvah v DZ, ker so letos glasovnice, poslane iz Slovenije po pošti, v nekatere države prišle prepozno. Na težave z glasovanjem po pošti iz tujine je opozoril tudi Franci Kepa (SDS). Lep Šimenko je ocenila, da bi lahko glasovnice zlasti v oddaljene države morda pošiljali po diplomatski pošti in jih tam razdelili volivcem, tam, kjer so močne slovenske skupnosti, pa bi omogočili glasovanje tudi preko konzularnih predstavništev.

Ob tem se je strinjala z Levstkom, da bi bilo treba strategijo odnosov Slovenije s Slovenci zunaj meja iz leta 2016 posodobiti.

Dušan Stojanović (Svoboda) pa je izrazil upanje, da bo ministrska kandidatka nadaljevala z informacijsko točko za vračanje v domovino, ki deluje v okviru vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. »Info točka ostane in se bo še samo nadgrajevala, ker mislim, da je v osnovi zastavljena zelo dobro,« je zatrdila kandidatka za ministrico.