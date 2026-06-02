Na plesišču so jim odtrgali verižice

Valeta je za dijakinje in dijake četrtih ter petih razredov tržaških višjih srednjih šol težko pričakovan praznik, ko se ob koncu šolskega leta vsi skupaj družijo in zabavajo pozno v noč. Tudi prejšnji petek je bilo tako, le da je zabavo nekaterim naposled skalil neljub dogodek. V nočnem klubu na sesljanski obali so neznanci izkoristili gnečo in več mladim – tako dijakom kot drugim gostom – kar z vratov ukradli verižice. Žrtve, šlo naj bi za same fante, so tatvino prijavile policiji oziroma karabinjerjem.

Kot je povedal eden izmed okradenih, osemnajstletni slovenski dijak s Krasa, se je dogodek pripetil v noči na soboto v sesljanskem klubu Base, kjer je večje število mladih brezskrbno plesalo in se družilo do poznih ur. »Meni se je zgodilo okrog 2.30 ponoči. Ravno sem se vračal z WC-ja, ko mi je nekdo od zadaj odtrgal zlato verižico, sploh ga nisem videl,« je povedal mladi sogovornik. Po njegovih besedah so marsikomu drugemu verižico vzeli na plesišču, kjer je bila množica ljudi. Drugega nasilja ni bilo, storilci so se v temi izmuznili.

Po dogodku so na kraj prispeli policisti, se pogovorili z varnostniki lokala in začeli zbirati informacije. Na sesljanski komisariat se je nato obrnilo več mladeničev, da bi prijavili tatvino, medtem ko so na nabrežinskem poveljstvu karabinjerjev sporočili, da so v zvezi s tem dogodkom prejeli eno prijavo. Iz sesljanske diskoteke, ki bo uradno odprtje doživela v soboto in bo z različnimi glasbeniki oziroma DJ-ji vabila do konca poletja, so potrdili, da primer preiskujejo pristojni organi, s katerimi sami upravitelji seveda aktivno sodelujejo.