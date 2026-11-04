Sreda, 4. novembra 2026

Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad južnim Balkanom pa ciklon. Od severovzhoda k nam doteka precej hladen in vlažen zrak.

Danes bo pretežno oblačno. Popoldne se bo jasnilo, le na Trbiškem bo oblačnost vztrajala. Ob obali bo pihala zmerna burja.

Danes bo v notranjosti Slovenije večinoma oblačno, predvsem na jugovzhodu bo še lahko rosilo ali rahlo deževalo. Na Primorskem se bo čez dan razjasnilo, pihala bo šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.