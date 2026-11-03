Italijanskim vojakom, ki so umrli v BiH, bi postavili spomenik

Italijanski minister za obrambo Guido Crosetto je napovedal, da bodo v Bosni in Hercegovini, kjer je pred dnevi strmoglavil helikopter, kar je terjalo življenja štirih pripadnikov italijanske vojske, postavili spomenik v trajni spomin nanje. Tako je napovedal danes, ko so v Rimu z vojaškimi častmi pokopali Simoneja Ruggio, Claudia Marchesija, Franca Adriana Zecchilla in Lauro Procacci, žrtve strmoglavljenja. Pogrebu je prisostvoval celoten italijanski državni vrh, začenši s predsednikom republike Sergiom Mattarello, ki je tudi vrhovni poveljnik oboroženih sil.

Vzrok nesreče helikopterja, ki je v Bosni in Hercegovini deloval v okviru misije Eufor, uradno še ni znan, sumijo pa, da bi lahko šlo za okvaro. Kaj več bo pokazala analiza črne skrinjice helikopterja, ki jo je odredilo rimsko javno tožilstvo.