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Delovne nesreče

Italijanskim vojakom, ki so umrli v BiH, bi postavili spomenik

Tako je napovedal italijanski obrambni minister Guido Crosetto ob današnjem pogrebu v Rimu

Spletno uredništvo |
Rim |
3. nov. 2026 | 18:04
    Italijanskim vojakom, ki so umrli v BiH, bi postavili spomenik
    Pogreb italijanskih vojakov (KVIRINAL/ANSA)
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Italijanski minister za obrambo Guido Crosetto je napovedal, da bodo v Bosni in Hercegovini, kjer je pred dnevi strmoglavil helikopter, kar je terjalo življenja štirih pripadnikov italijanske vojske, postavili spomenik v trajni spomin nanje. Tako je napovedal danes, ko so v Rimu z vojaškimi častmi pokopali Simoneja Ruggio, Claudia Marchesija, Franca Adriana Zecchilla in Lauro Procacci, žrtve strmoglavljenja. Pogrebu je prisostvoval celoten italijanski državni vrh, začenši s predsednikom republike Sergiom Mattarello, ki je tudi vrhovni poveljnik oboroženih sil.

Vzrok nesreče helikopterja, ki je v Bosni in Hercegovini deloval v okviru misije Eufor, uradno še ni znan, sumijo pa, da bi lahko šlo za okvaro. Kaj več bo pokazala analiza črne skrinjice helikopterja, ki jo je odredilo rimsko javno tožilstvo.

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