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Kronika

Zaprli diskoteko, ki za tako dejavnost ni imela dovoljenj

Karabinjerji iz kraja Azzano Decimo so v lokalu ugotovili celo vrsto kršitev

Spletno uredništvo |
Pordenon |
3. nov. 2026 | 18:29
    Zaprli diskoteko, ki za tako dejavnost ni imela dovoljenj
    Disko krogla, fotografija je simbolična (MAGNIFIC)
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Ko so karabinjerji iz kraja Azzano Decimo pri Pordenonu vstopili v lokal, ki je formalno imel dovoljenje le za strežbo pijače, je v njem bilo kakih 130 plešočih ljudi, glasbo pa je vrtel DJ. Inšpekcija je pokazala kršitve zaradi pomanjkanja varnostnih in drugih dovoljenj. Ugotovljeno je bilo tudi, da lokal ni spoštoval protipožarnih predpisov. Karabinjerji so ugotovljene kršitve prijavili pristojnim organom, občina pa je odredila zaprtje »diskača«, dokler upravitelji lokala ne odpravijo ugotovljenih kršitev.

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