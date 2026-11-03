Zaprli diskoteko, ki za tako dejavnost ni imela dovoljenj

Ko so karabinjerji iz kraja Azzano Decimo pri Pordenonu vstopili v lokal, ki je formalno imel dovoljenje le za strežbo pijače, je v njem bilo kakih 130 plešočih ljudi, glasbo pa je vrtel DJ. Inšpekcija je pokazala kršitve zaradi pomanjkanja varnostnih in drugih dovoljenj. Ugotovljeno je bilo tudi, da lokal ni spoštoval protipožarnih predpisov. Karabinjerji so ugotovljene kršitve prijavili pristojnim organom, občina pa je odredila zaprtje »diskača«, dokler upravitelji lokala ne odpravijo ugotovljenih kršitev.