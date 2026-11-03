Tudi na novi lokaciji prisegajo na pravične izdelke

Trgovina s pravičnimi izdelki Senza confini/Brez meja se je po tridesetih letih preselila na novo lokacijo. Iz UliceTorrebianca, kjer je domovala vse od decembra 1996, v Ulico Gallina, na hišno številko 1, tik ob pasaži, ki vodi v Ulico Carducci. Vrata nekoliko manjšega, pa vendar zelo prijetnega prostora, v katerem diši po lesu, odpira jutri. Tudi v novi trgovini stare navade ostajajo: police se šibijo pod pravičnimi izdelki vseh vrst, sadovi dela brez izkoriščanja ljudi in narave. Z gradbenimi deli so začeli že julija letos, selitev pa je prostovoljcem vzela deset dni, pri čemer je bilo treba vse blago zapakirati v škatle, prenesti na novo lokacijo in spet razporediti na police. Za zadnje detajle sta v ponedeljek skrbela mizar Nicola Voichescu in prostovoljec Marco Vilevich.

Tako kot staro bo tudi novo trgovino vodila Francesca Andriani, ki skrbi za nabavo izdelkov in stik z rokodelci iz vsega sveta. Kot je dejala, v trgovini prodajo največ hrane in pijače ter začimb. »Pravično gospodarstvo se je začelo z osnovnimi živili,« je pojasnila Andriani in pokazala na riž in testenine ter palestinski kuskus. Videti je bilo tudi pivo z etiketo, ki jo je ustvaril znameniti stripar ZeroCalcare, dobiček od prodaje pa namenijo prebivalcem kurdskega avtonomnega območja Rožava v Siriji. Da jim je v trgovini mar za pravice delavcev, dokazuje tudi liker Sambuca. Z njim podpirajo delavce kolektiva tovarne GKN pri Firencah, ki od julija 2021, ko jih je lastnik tovarne vrgel na cesto, okupirajo industrijski obrat.

Večino prehrambenih izdelkov trgovini dobavlja organizacija AltroMercato, podobne artikle je najti tudi v pravični trgovini v Ulici Mazzini, le 200 metrov stran. Bližina po mnenju sogovornice ne bo povzročala škodljive konkurence. »Imamo cel kup stalnih strank. Veseli nas, da sta na tem območju dve trgovini, upamo, da se bo tako še več ljudi odločilo za nakup pravičnih izdelkov.«