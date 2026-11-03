Škof pozval k večji skrbi za sočloveka

V svetu živi 220 milijonov kristjanov, žrtev nasilja in preganjanja zaradi veroizpovedi. Tem ljudem je tržaški škof Enrico Trevisi na današnji slovesni maši v stolni cerkvi namenil poseben pomen. Na njegov praznik je mučeništvo tržaškega zavetnika svetega Justa primerjal s trpljenjem kristjanov v Afriki in Aziji. Škof se je navezal na poročilo o preganjanju kristjanov v svetu, ki navaja, da je med letoma 2024 in 2026 413 milijonov vernikov živelo v državah, kjer ni zagotovljena verska svoboda. Opozoril je na dogajanje v podsaharski Afriki, Kitajski, Indiji in Pakistanu, kjer v poroke silijo mladoletne deklice.

33-letni Solomon Ako je ena od žrtev mučenja in preganjanja. Kot je z ambona povedal škof, so Nigerijca ugrabile ekstremistične islamske milice. Ker se ni hotel spreobrniti, kot so mu veleli, so ga bičali, pretepali in potapljali v ledeno mrzlo vodo. Trevisi se je obregnil tudi ob poročanje medijev: »Ko pride do atentata na cerkev, poročajo o etničnih konfliktih ali bitkah za pitno vodo. V resnici ljudje umirajo samo zato, ker so kristjani.« Škof je še opozoril, da številni preganjani kristjani pribežijo v Trst, komisije za dodelitev mednarodne pomoči pa po njegovih besedah velikokrat ne verjamejo njihovim pričevanjem.

Škof je v pridigi pozval k večji skrbi za sočloveka, pri čemer je izpostavil številne skupine, ki potrebujejo podporo. Med drugim je opozoril na mlade, ki potrebujejo odrasle, pripravljene prisluhniti njihovim strahovom, ter družine, ki zaradi slabo plačanega dela težko shajajo iz meseca v mesec, medtem ko se bogastvo kopiči v rokah peščice ljudi. Spomnil je tudi na osamljene starejše in bolne, ljudi, ki ne najdejo strehe nad glavo, ter osebe s psihičnimi težavami. Tudi zanje bi bilo treba po mnenju škofa Trevisija ustrezneje poskrbeti.