Sreda, 5. avgusta 2026

Nad večjim delom Evrope pri tleh še vztraja območje visokega zračnega tlaka. Alpam se od severozahoda počasi bliža hladna fronta. V višinah z jugozahodnim vetrom k nam doteka zelo topel in suh zrak.

Danes bo v nižinah in na obali jasno. Popoldne se bo oblačnost povečala v hribih, kjer bodo možne nevihte. Vroče bo.

Danes bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.