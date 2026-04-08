Sreda, 8. aprila 2026

Preko vzhodne Evrope in Balkana se pomika šibka hladna fronta. Od Skandinavije, preko Alp, do osrednjega Sredozemlja se razteza anticiklon. Nad naše kraje še doteka suh in topel zrak.

Nebo bo pretežno jasno. Zjutraj bo ob obali in v vzhodni nižini pihala zmerna burja, z nekaj močnejšimi sunki v Trstu. Popoldne bo veter oslabel in se postopoma spremenil v sapico. Dnevne temperature bodo mile v nižinah in dolinah.

Danes bo večinoma jasno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem bo burja čez dan prehodno ponehala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.