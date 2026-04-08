Nagrada Luchetta izgubila podporo Dežele FJK

Še nekaj dni ima Dežela FJK časa, da ponovno oceni projekt, v sklopu katerega Fundacija Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin podeljuje novinarsko nagrado Luchetta. Sredi aprila bi morali vedeti, kako se bo končal institucionalni spor glede nagrade, za katero je Dežela FJK ukinila triletno financiranje za obdobje 2026-2028.

Konec decembra je fundacija presenetljivo prejela odgovor, da ni bila izbrana za financiranje nagrade, ker je projekt prejel 58 točk, kar je manj od zahtevanih 60 točk. Na javnem razpisu je strokovna komisija ocenjevala štiri kriterije. Nenavadno je, da je bila fundacija za nagrado Luchetta najslabše ocenjena prav pri zadnjem kriteriju, ki se nanaša na kontinuiteto in organizacijsko sposobnost. Glede na to, da fundacija nagrado prireja že 22 let, se jim je zdela takšna ocena (8/30) posebej presenetljiva. Ker razlogi za tako nizko oceno niso bili jasni, so zaprosili za vpogled v dokumentacijo. Na podlagi videnega so se odločili izpodbijati zavrnitev financiranja.

Po neuradnih informacijah se je primer razvil po večmesečnih polemikah, ki so sledile podelitvi nagrade novembra lani posebni poročevalki ZN za palestinska ozemlja Francesci Albanese, ki je bila deležna kritik zaradi svojih stališč o Izraelu. Izbira je sprožila ostre politične odzive, med drugim tudi predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige. Ob tisti priložnosti je Fedriga izjavil, da ga je sram zaradi te izbire, ob tem je tudi dodal, da očitno nekdo misli, da je javno financiranje nekaj samoumevnega.