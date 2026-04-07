Torek, 7. aprila 2026

Nad južno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad vzhodno Evropo je ciklonsko območje s šibko vremensko fronto, ki sega do vzhodnih Alp. Z zahodnimi vetrovi k nam še doteka topel in suh zrak.

Danes bo jasno do rahlo oblačno zaradi visokih koprenastih oblakov. Pihali bodo šibki vetrovi. Temperature bodo popoldne v nižinah in dolinah zelo mile, medtem ko bo ob obali zaradi svežega morskega vetra hladneje.

Danes bo sprva predvsem na vzhodu delno jasno z zmerno oblačnostjo, drugod bo pretežno jasno. Dopoldne se bo zjasnilo tudi proti vzhodu.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.