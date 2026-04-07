Svoboda je predlagala porazdelitev 16 resorjev in ločeno sodelovanje z Resni.co

Svoboda je pripravila izhodišča za koalicijski sporazum. Ta obsegajo programske prioritete v 10 točkah in prvi predlog razdelitve 16 resorjev. Sedem bi jih prevzela Svoboda, trojčku NSi, SLS, Fokus ponujajo tri, SD, Demokratom ter Levici in Vesni pa po dva. Stranki Resni.ca ponujajo ločeno sodelovanje pri posameznih programskih prioritetah.

Relativna zmagovalka volitev Gibanje Svoboda je skladno s sklepom sestanka predstavnikov petih list minuli teden pripravila izhodišča za oblikovanje koalicijskega sporazuma, obenem pa tudi prvi predlog organizacijske strukture »vlade narodne enotnosti«, so danes sporočili iz stranke.

Pripravljena izhodišča za nadaljevanje koalicijskih pogajanj med drugim obsegajo deset programskih točk. Pri pripravi so izhajali iz »spoštovanja programskih prioritet vseh demokratičnih parlamentarnih strank«, so navedli v Gibanju Svoboda. Kot so pojasnili, so te prioritete izluščili na podlagi javno predstavljenih programskih usmeritev stranki in na podlagi dosedanjih pogovorov.

Programske prioritete po informacijah STA med drugim obsegajo ukrepe s področja gospodarstva, kot sta jih Svoboda in njen predsednik Robert Golob strnila v programu Ambiciozna Slovenija ter se med drugim dotikajo tudi razbremenitev gospodarstva in zlasti srednjega razreda. Prav tako so med prioritetami še področje dostopnega javnega zdravstva, kamor sodi tudi digitalizacija, boja proti korupciji in stabilnih javnih financ.

Ob tem pa so pripravili tudi prvi predlog razreza po resorjih. Teh bi bilo po novem 16, organizacijska struktura pa bi izhajala iz »vsebinskih prioritet ter jasne usmeritve v bolj učinkovito in operativno državo«. Tudi za to izhodiščni predlog predvideva manjše število resorjev, kot jih šteje trenutna vladna postava. Cilj je po navedbah Svobode večja preglednost, boljša koordinacija in hitrejše sprejemanje odločitev.

Relativna zmagovalka volitev bi po tem predlogu prevzela vodenje sedmih resorjev, trojčku NSi, SLS in Fokus ponujajo tri, SD, Demokratom ter Levici in Vesni skupaj bi ponudili vodenje po dveh resorjev. "

Stranki Resni.ca pa ponujajo ločeno sodelovanje pri programskih prioritetah, ki so jih izpostavili v preteklih pogovorih. Kot razlog za takšno ponudbo so navedli, da je stranka napovedala, da ne namerava vstopiti v vlado.

»Predsednik vlade in predsednik stranke Svoboda Robert Golob s tem začenja individualne pogovore s predsedniki demokratičnih parlamentarnih strank, na katerih bo predstavil izhodišča za koalicijski sporazum ter predlog organizacijske strukture vlade narodne enotnosti,« so še napovedali v stranki.

Svoboda bo torej na nadaljnje pogovore vabila stranke, ki so se že doslej odzvale povabilu na prve povolilne sestanke, prav tako pa vnovič tudi NSi, ki se doslej vabilu ni odzvala. SDS v pogovore ne vključujejo.

Uradnega vabila sicer stranke v času, ko je Svoboda o prijavljenih izhodiščih obvestila javnost, po informacijah STA še niso imele. Tako so s prvimi uradnimi odzivi o ponujenih izhodiščih previdni. Za zdaj so se javno odzvali le v NSi, kot kaže, vztrajajo na svoji dosedanji poziciji, Svobodi dajejo košarico.V Svobodi pa individualne pogovore, za katere se nadejajo, da bi morebiti prinesli konkretnejši premik kot pa prva tipanja na povolilnih skupinskih srečanjih, načrtujejo v prihodnjih dneh.