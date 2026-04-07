Pri Fernetičih ustavili nogometaša z neveljavnim vozniškim dovoljenjem

Prejšnji teden je prišlo na mejnem prehodu pri Fernetičih do svojevrstnega incidenta. Obmejni policisti so med rutinsko kontrolo ustavili avtomobil, ki ga je vozil napadalec Udineseja Idrissa Gueye. Ko so pregledali njegovo vozniško dovoljenje, ki ga je izdal Senegal, se je to izkazalo za neveljavno oziroma lažno, poroča tržaški portal Triesteprima. ​Policija je devetnajstletnega nogometaša ovadila.

Kot opozarja portal, se je že nekajkrat zgodilo, da evropske oblasti zaradi formalnosti niso priznale vozniških dovoljenj iz afriških držav. Torej ni izključeno, da gre za neuspešno priznavanje dokumenta, bolj kot za lažen dokument.