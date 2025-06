Torek, 10. junija 2025

Hladna fronta se je pomaknila nad vzhodni Balkan in vzhodno Evropo. Od zahoda se je nad Alpe in srednjo Evropo razširilo območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnimi vetrovi k nam doteka hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Danes bo na obali in v nižini jasno, v hribih pa oblačno. Dopoldne bo na obali in na vzhodu pihala zmerna burja. Temperature se bodo zvišale.

Danes bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v krajih z burjo na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 27, na Primorskem do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.