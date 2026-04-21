Univerza v Trstu že odprla prijave za novo akademsko leto

Univerza v Trstu že sprejema prijave oz. nove vpise na dodiplomske, enovite magistrske in podiplomske magistrske študijske programe za akademsko leto 2026-2027. »Običajno se je vpisovanje začelo junija, a na željo študentov, ki že pred maturo odločajo o svoji študijski prihodnosti in želijo imeti zagotovljeno mesto na izbranem oddelku, smo se odločili, da začnemo z zbiranjem prijav že aprila,« je povedala rektorica Donata Vianelli. Včeraj je bil tako prvi dan vpisovanja v akademsko leto, ki bo polno novosti.

Na oddelkih za farmacevtiko, kemijo in farmacevtsko tehnologijo na primer ne bo več omejenega števila mest, prav tako prost bo vpis na Oddelek za vede o Zemlji in trajnostnem razvoju. Tržaška univerza ponuja 36 dodiplomskih, sedem enovitih magistrskih in 35 podiplomskih magistrskih študijskih programov na znanstvenem, zdravstvenem, socialnem in humanističnem področju. Svojim študentom med drugim ponuja študijske programe v celoti v angleškem jeziku in dvojne diplome v sodelovanju s številnimi univerzami v tujini. Med temi so univerze v Ljubljani, Rennesu, Parizu, Regensburgu, Sevilli, Alicanteju in drugje. Ponudba za akademsko leto 2026-2027 je na voljo na spletni strani univerze.