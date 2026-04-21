Prvomajsko slavje se seli v Zgonik

Tradicionalnega prvomajskega praznika, ki ga ob prazniku dela vsako leto prireja Stranka komunistične prenove (SKP), v Križu letos ne bo. Dogajanje se seli na novo lokacijo, na prireditveni prostor pred zgoniško občino. Kot so za Primorski dnevnik pojasnili organizatorji, so se bili prisiljeni tako odločiti, ker je kriški prireditveni prostor, s katerim upravlja Športno društvo Vesna, trenutno neuporaben. Strukture so dotrajane, prvomajske šagre SKP tam letos ni mogla prirediti. Ena od alternativnih lokacij dogodka je bil tudi proseški B’lanc, ki pa je z infrastrukturnega vidika ravno tako dotrajan.»Naš prireditveni prostor v Zgoniku je urejen v skladu z zakonodajo, priključki za vodo in elektriko, šanki za strežbo hrane in pijače, vse je tako, kot mora biti,« je za Primorski dnevnik potrdila Monica Hrovatin, županja Občine Zgonik, in dodala, da občina društvom in drugim organizacijam vedno rada najema prireditveni prostor sredi vasi.

Program prvomajskega praznika kljub novi lokaciji ne bo bistveno različen: tudi letos prihajata v goste Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič in ansambel Ovce, zvečer bo za »fešto« poskrbel ansambel Nebojsega. Stojnice s hrano in pijačo pa bodo skrbele, da obiskovalci ne bodo lačni in žejni.