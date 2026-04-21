Reforma tretjega sektorja (še)ne bo ogrozila šager

Reforma tretjega sektorja na Tržaškem (še)ne bo ogrozila šager. Nekatera kulturna društva, ki v Bregu in na Krasu prirejajo priljubljene dogodke, so se že vpisala v enotni nacionalni register za tretji sektor Runts in bodo lahko take prireditve organizirala v skladu z davčnimi olajšavami, ki veljajo za neprofitne organizacije. Druga, ki še niso priredila statuta in postala društva za družbeno promocijo (APS) oziroma prostovoljske organizacije (ODV), pa nameravajo šagro kljub vsemu prirediti, pa čeprav bo društvo prisiljeno poslovati in plačevati davke kot pravo podjetje.

Pri Slovenskem kulturnem društvu Slovenec v Borštu računajo, da bodo v začetku julija v parku Hribenca kakorkoli priredili tradicionalno šagro. »Dokumentacijo za vpis v register Runts sicer še pripravljamo,« je pojasnil društveni odbornik Erik Petaros, »če nam do takrat ne bo uspelo urediti papirjev, bomo nabavili elektronsko davčno blagajno, ki je povezana z davčno upravo.« Godbeno društvo Prosek je že vpisano v register Runts. Kar se tradicionalne avgustovske šagre tiče, se še dogovarjajo, kje bi jo organizirali.

»Majenca bo,« je zatrdila Breda Cunja, predsednica Slovenskega kulturnega društva Valentin Vodnik, ki z ostalimi dolinskimi društvi pomaga mladim Dolinčanom pri organizaciji praznika. Večjih podrobnosti ni želela razkriti. »Zadeva je zapletena. Upamo pa, da nam bo uspelo izpeljati vse, kar smo načrtovali.« Društvo pa še preučuje zakonodajo v zvezi s tretjim sektorjem in se še ni odločilo glede vpisa v Runts.

Enako zagnani so pri Domju, kjer je šagra SKD Fran Venturini na Krmenki prava stalnica. »Statut smo spremenili, dokumentacijo smo oddali Agenciji za javne prihodke. Čakamo na odziv,« je razložila predsednica Miriam Ota, »če bomo pravočasno v registru Runts, bomo šagro v drugem tednu junija priredili kot društvo za družbeno promocijo. Sicer pa imamo plan B: priredbo šagre v skladu z davčno politiko podjetja.«