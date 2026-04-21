VREME
DANES
Torek, 21 april 2026
Iskanje
Športel

Športel tokrat o delu snemalcev

Gostje v koprskem studiu Marko Rihter, Jaka Kodarin in Igor Frankovič

Spletno uredništvo |
Koper |
21. apr. 2026 | 0:45
    Športel tokrat o delu snemalcev
    Z leve: Igor Frankovič, Jaka Kodarin in Marko Rihter
Dark Theme

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil snemalce TV Koper Capodistria Marka Rihterja, Jako Kodarina in Igorja Frankoviča. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele ustanovitveni občni zbor slovensko športno društvo Julijce na Trbižu, kamere deželnega sedeža Rai pa kriterijsko regato za optimiste v organizaciji sesljanskega JK Čupa in košarkarski turnir Zmagajmo vsi v organizaciji Sklada Mitja Čuk. V rubriki Športna anekdotica je tokrat sodeloval predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin.

Klikni in oglej si oddajo

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: