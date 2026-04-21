Športel tokrat o delu snemalcev

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil snemalce TV Koper Capodistria Marka Rihterja, Jako Kodarina in Igorja Frankoviča. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele ustanovitveni občni zbor slovensko športno društvo Julijce na Trbižu, kamere deželnega sedeža Rai pa kriterijsko regato za optimiste v organizaciji sesljanskega JK Čupa in košarkarski turnir Zmagajmo vsi v organizaciji Sklada Mitja Čuk. V rubriki Športna anekdotica je tokrat sodeloval predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin.

