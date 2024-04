Torek, 16. aprila 2024

Nebo bo oblačno z občasnimi razjasnitvami dopoldne na obali, kjer bo pihal južni veter. Obilne padavine se bodo pojavile v gorah, še posebej v Julijcih, popoldne v ostalih predelih se bodo pojavile zmerne do obilne padavine, možne bodo tudi nevihte. Meja sneženja bo nad 2000 m, popoldne pa se bo spustila nad približno 1000 m, v okolici Trbiža pa nad približno 600 m. V popoldanskih urah bo na ravnini pihal močan severni veter, na obali pa močna burja. Vreme se bo izboljšalo proti večeru.

Danes bo v severnih krajih začelo deževati. Čez dan se bodo padavine postopno širile proti jugu in popoldne zajele vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte. Hladilo se bo, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 m, zvečer in ponoči pa ponekod v osrednji in južni Sloveniji še niže.

Temperature bodo dopoldne še od 12 do 22, popoldne pa le še od 1 do 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.