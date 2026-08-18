Torek, 18. avgusta 2026

Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in bo zvečer prešla Slovenijo. Pred njo k nam z jugozahodnim vetrom še doteka topel, a postopno bolj vlažen in nestabilen zrak.

Danes bo na obali in v nižinah rahlo oblačno. Pihal bo veter z morja. Temperature bodo v skladu s povprečjem za to obdobje. V hribih bo spremenljivo in popoldne bodo možni nalivi.

Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.