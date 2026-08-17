V morju pred Barkovljami zagledali vijoličastega morskega biča (VIDEO)

V morju pred Barkovljami so pred nekaj dnevi zagledali vijoličastega morskega biča (Pteroplatytrygon violacea), znanega tudi kot vijoličasti skat. Njegova prisotnost je ob obali razmeroma redka, ugotavljajo na družbenih omrežjih strokovnjaki Miramarskega morskega rezervata, ki so objavili posnetke Diega Fabbra. Gre za oceansko ribo, ki se navadno zadržuje na odprtem morju visoko nad dnom. Ima značilno gladko telo v obliki romba in dolg rep z eno ali več strupenimi bodicami. Njen pik navadno povzroča hude bolečine. Odrasli primerki lahko presegajo dolžino enega metra.