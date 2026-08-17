V visokogorju ju je presenetilo slabo vreme

Včeraj popoldne so gorski reševalci iz postaje Forni di Sopra v Furlanskih Dolomitih izvedli naporno reševalno akcijo. Slabo vreme je presenetilo dve mladi pohodnici iz Bologne, ena se je tudi spodrsnila in si pri tem poškodovala glavo.

Pohodnici sta ostali blokirani na višini 1900 metrov med sedlom Urtisiel in kočo Giaf, najprej zaradi močnega dežja, nato še zaradi nevihte s strelami.

Ena od dveh se je spodrsnila in si resneje poškovodala glavo, obe je tudi zajela hipotermija. Deželna centrala za klice v sili je na kraj napotila gorske reševalce in finančno policijo, najprej so se lotili poti v dolino z nosilom peš, saj helikopter sprva ni bil na voljo.

Med premorom v nevihti je naposled le prišel eden od deželnih reševalnih helikopterjev. S helikopterjem je lahko priletel tudi zdravnik, ki je poskrbel za nujno zdravniško oskrbo. S helikopterjem so nato prepeljali obe pohodnici v dolino, od koder so ponesrečenko odpeljali v bolnišnico z rešilcem.